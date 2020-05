Brasile: coronavirus, ministero Salute prepara protocollo per maggiore uso clorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile sta preparando un nuovo protocollo per ampliare l'utilizzo della clorochina nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. Il farmaco, protagonista delle polemiche che hanno portato alle dimissioni di due ministri della Salute, dovrebbe passare ad essere somministrato anche nei pazienti non in condizioni gravi. "Il ministero della Salute sta redigendo nuovi orientamenti per l'assistenza ai pazienti con Covid-19. L'obiettivo è iniziare il trattamento prima" che le condizioni cliniche del paziente si aggravino rendendo necessario "il trattamento in unità di terapia intensiva". Alle potenzialità del presidio anti-malarico, ma la cui efficacia sulla cura dei malati di Covid-19 non è ad oggi supportata da evidenze sperimentali, crede molto il presidente Jair Bolsonaro, che ha a più riprese spinto per un uso su più larga scala nel sistema sanitario nazionale. (segue) (Brb)