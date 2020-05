Brasile: coronavirus, ministero Salute prepara protocollo per maggiore uso clorochina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una convinzione non sottoscritta Nelson Teich, che ha per questo rimesso venerdì il mandato da ministro della Salute. "È il giorno più triste della mia vita. Ma non macchierò la mia storia a causa della clorochina", avrebbe detto secondo l'edizione brasiliana della "Cnn" Teich nel corso della breve riunione con Bolsonaro, chiusa con le sue dimissioni. Il funzionario, che non aveva compiuto ancora un mese alla guida del dicastero, aveva da giorni manifestato le sue preoccupazioni sull'impiego della clorochina e del suo derivato più caldeggiato dal presidente, l'idrossiclorochina. Il farmaco "ha effetti collaterali e la prescrizione deve essere fatta in accordo tra il paziente e il medico. Tra i principali effetti collaterali del farmaco sono le complicanze cardiache; inoltre, recenti studi dimostrano che non è stato efficace contro il coronavirus", aveva scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. L'uso della clorochina - assieme a visione meno flessibile del presidente sul rilassamento delle misure di distanze sociali - è stato anche tra i motivi che aveva portato Nelson Mandetta a lasciare l'incarico di ministro della Salute a Teich. (segue) (Brb)