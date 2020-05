Brasile: coronavirus, ministero Salute prepara protocollo per maggiore uso clorochina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo vigente, pubblicato il 1 aprile, rende possibile l'uso della clorochina in due situazioni: "pazienti ricoverati con forme gravi di Covid-19" e "casi critici di Covid-19", in dosi mutevoli a seconda dei casi. Il documento stabilisce inoltre che la somministrazione del farmaco non può protrarsi oltre cinque giorni e raccomanda per utto il periodo il monitoraggio delle attività cariache. Tra gli effetti collaterali possibili, che il paziente è tenuto a conoscere, il ministero cita espressamente disturbi cardiovascolari e retinopatia. Ricordato il valore basso dell'indice terapeutico (il margine tra la dose mediana letale e la dose mediana efficace ), il protocollo segnala che l'uso deve "essere soggetto a regole rigide" e definisce "controindicata" l'automedicazione. (Brb)