Trasporti: Mit, fino a 500 euro per buono mobilità sostenibile

- Un contributo fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility. E' questo - riferisce il ministero delle Infrastrutture dei Trasporti in una nota - il "buono mobilità" che potrà coprire fino al 60 per cento della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio. Per agevolare l'utilizzo delle biciclette si modificherà il Codice della strada prevedendo la realizzazione di apposite bike lane. Il provvedimento del ministero dell'Ambiente di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta a incentivare forme di trasporto sostenibili che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. (segue) (Com)