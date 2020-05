Israele: 2 poliziotti feriti in un attacco armato a Tira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti di polizia israeliani hanno riportato ferite in un attacco armato avvenuto oggi nella città di Tira, situata nel distretto centrale del paese. Lo ha reso noto la polizia locale. "Gli agenti di polizia hanno fermato due sospetti per un controllo. In quel momento, un veicolo si è avvicinato a loro. Un uomo è uscito dall'auto e ha aperto il fuoco sugli ufficiali. Entrambi gli agenti hanno riportato ferite", ha detto la polizia in un comunicato. Uno degli ufficiali ha subito un trauma cranico e l'altro ha ricevuto diverse lesioni lievi. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale e uno di loro ha subito un intervento chirurgico. Le unità di polizia sono state schierate alla ricerca degli aggressori. Blocchi stradali sono in corso sulle strade vicine. Finora sei sospetti sono stati arrestati. La polizia ha trovato due armi durante le ricerche. Tira fa parte del cosiddetto Triangolo, una concentrazione di città con una maggioranza di popolazioni arabe, situato nel centro di Israele. (Res)