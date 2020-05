Scuola: MI, pubblicate ordinanze su esami di Stato e valutazione, presentate misure sicurezza per Maturità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato le ordinanze sugli esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti, ora disponibili sul sito del ministero dell'Istruzione. Lo riferisce una nota dello stesso dicastero. Le tre ordinanze tengono conto di quanto previsto dal decreto Scuola, approvato in Consiglio dei ministri ad aprile, e dell'emergenza coronavirus. Sono state firmate dopo essere state presentate ufficialmente alle organizzazioni sindacali e sottoposte al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, organo consultivo del Ministero, come previsto dalla normativa vigente. (segue) (Com)