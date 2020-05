Scuola: MI, pubblicate ordinanze su esami di Stato e valutazione, presentate misure sicurezza per Maturità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha presentato i contenuti dei provvedimenti questa mattina in conferenza stampa. Erano presenti anche il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus, e il professor Alberto Villani, componente del Cts e del gruppo di lavoro del ministero per la ripresa di settembre, che hanno illustrato le misure individuate per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. "Con le ordinanze forniamo alle scuole indicazioni precise e condivise per affrontare la chiusura di un anno scolastico certamente straordinario", sottolinea la ministra Azzolina. "Non dobbiamo mai dimenticare che questa emergenza non era prevedibile e che la nostra scuola ha saputo reagire ad una pandemia che ha completamente rivoluzionato le abitudini di milioni di cittadini e studenti nel mondo. Nel corso delle settimane abbiamo seguito l'evolversi dello scenario epidemiologico, costruendo il quadro delle norme che accompagneranno le scuole in chiusura d'anno e nell'avvio del prossimo. Abbiamo scelto una linea precisa: affidarci alle indicazioni della scienza. Questo ha richiesto scelte dolorose come la chiusura delle scuole, ma abbiamo così contribuito alla tutela della salute di tutti". (segue) (Com)