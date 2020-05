Scuola: MI, pubblicate ordinanze su esami di Stato e valutazione, presentate misure sicurezza per Maturità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per assicurare il corretto svolgimento degli esami di Stato una delegazione di esperti del Comitato tecnico-scientifico sarà distaccata presso il ministero dell'Istruzione, a diretto supporto del ministro - aggiunge il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato -. È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, c'è bisogno di una collaborazione attiva di tutti, di studenti e famiglie, dei cittadini che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto della diffusione dell'epidemia. Le misure proposte contano, infatti, sul senso di responsabilità di tutti per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure", ha spiegato Miozzo. "Garantire la sicurezza di operatori e studenti è stato un impegno condiviso da parte del Ministero dell'Istruzione, del Cts e di tutti i soggetti coinvolti", chiude il professor Alberto Villani. (segue) (Com)