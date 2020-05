Scuola: MI, pubblicate ordinanze su esami di Stato e valutazione, presentate misure sicurezza per Maturità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest'anno, con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall'alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti. L'elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà consegnato e poi discusso, per via telematica, prima dello scrutinio finale. Per lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, discussione, scrutini) ci sarà tempo fino al 30 giugno. La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dallo studente. Sarà possibile conseguire la lode. (segue) (Com)