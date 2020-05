Fase 2: Salvini su Automotive, governo dimentica settore e ne ignora le proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "dimentica" il settore Automotive. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. "I concessionari italiani sono circa 1.500 e contano su 120 mila collaboratori. Il settore garantisce ogni anno quasi il 18 per cento delle entrate erariali dello Stato, eppure Conte, Pd, Renzi e Cinque stelle non hanno previsto alcun investimento serio per aiutare il comparto. Il governo - rimarca Salvini - ha ignorato richieste di buonsenso come la detraibilità dell’Iva delle spese per le autovetture per imprenditori e professionisti, come peraltro avviene all’estero e permetterebbe di cambiare parco auto con mezzi più efficienti e meno inquinanti. Governo, sveglia". (Rin)