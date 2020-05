Serbia: governo autorizza parziale ripristino voli dal 21 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha autorizzato il parziale ripristino dei voli dopo la revoca dello stato di emergenza a partire dal prossimo 21 maggio. Lo ha confermato oggi alla stampa serba il ministro delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture, Zorana Mihajlovic, precisando che a beneficiare per primi della riapertura saranno cinque voli per Francoforte e Zurigo. Nel frattempo il ministro degli Esteri, Ivica Dacic, ha dichiarato che la Serbia probabilmente dichiarerà presto la fine dell'epidemia di coronavirus, come fatto ieri dalla Slovenia. In base a una decisione adottata del governo guidato dal premier Janez Jansa, infatti, Lubiana è il primo paese in Europa a dichiarare la fine dell'epidemia da coronaviurs dopo che il ministero della Sanità ha comunicato che "la situazione epidemiologica attuale permette di allentare le misure necessarie fino a questo momento per controllare il coronavirus". Il governo ha abolito anche la quarantena obbligatoria per le persone che entrano nel paese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, gran parte delle restrizioni ancora in vigore sarà eliminata in Slovenia da lunedì 18 maggio. Il turismo ripartirà gradualmente incominciando dalle piccole attività; mentre tutti i negozi saranno autorizzati all'apertura, inclusi i bar e i ristoranti anche per i servizi interni. Dal 15 maggio è in vigore anche una nuova politica ai confini sloveni: i cittadini residenti nell'Ue saranno autorizzati ad attraversare liberamente le frontiere, mentre per gli altri è prevista la quarantena di 14 giorni, mentre è stato rimosso già nei giorni scorsi il divieto dei voli internazionali che possono così riprendere nell'aeroporto di Lubiana. (Seb)