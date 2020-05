Brasile: agroalimentare, esportazioni ad aprile superano per la prima volta i 10 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di prodotti agroalimentari brasiliani hanno raggiunto un livello record nel mese di aprile 2020, superando per la prima volta la barriera di 10 miliardi di dollari (10,2 miliardi) di ricavi registrato nel periodo. In particolare, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Agricoltura, l'export di soia e carne ha segnato il massimo storico. Il precedente record di vendite all'estero nel mese di aprile si era verificato nel 2013, quando le esportazioni raggiunsero un volume di 9,6 miliardi di dollari. I ricavi registrati ad aprile 2020 hanno superato del 25 per cento quelli dello stesso mese dell'anno precedente. Il governo ha sottolineato che il massimo storico per aprile è stato ottenuto principalmente a causa del record nell'esportazione di semi di soia, di cui il Brasile è il maggiore produttore globale. Solo le esportazioni di soia sono infatti aumentate del 73,4 per cento, attingendo un totale di 16,3 milioni di tonnellate, quasi 7 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente, secondo quanto riferito dal dipartimento per il commercio estero (Secex) del ministero dell'Economia. (segue) (Brb)