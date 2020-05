Brasile: agroalimentare, esportazioni ad aprile superano per la prima volta i 10 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi delle vendite di semi di soia nell'aprile di quest'anno sono passati dai 3,3 miliardi di dollari di aprile 2019 a 5,46 miliardi di dollari registrati quest'anno. La Cina si è confermato il principale mercato d'importazione per il prodotto brasiliano, assorbendo 11,8 milioni di tonnellate in soia, pari al 72,3 per cento della quantità totale esportata. Il ministero ha sottolineato che, nonostante il contesto della crisi internazionale legata alla pandemia di coronavirus "c'è stata una forte crescita della domanda di soia brasiliana". Questo aumento, unito alla riduzione pari al 27,1 per cento della domanda di altri prodotti nella bilancia commerciale ha contribuito ad aumentare la quota di prodotti agroalimentari sul totale esportato dal Brasile. La partecipazione dell'agroalimentare alle esportazioni brasiliane nel mese ha raggiunto dunque il livello record del 55,8 per cento. Ad aprile 2019, la quota era del 42,2 per cento. (segue) (Brb)