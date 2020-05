Brasile: agroalimentare, esportazioni ad aprile superano per la prima volta i 10 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di soia e carne di manzo dal Brasile hanno segnato un record anche complessivamente nel primo quadrimestre, anche in questo caso grazie all'aumento di domanda da parte della Cina. In tutto nei primi quattro mesi di quest'anno le esportazioni agroalimentari brasiliane sono ammontate a 31,4 miliardi di dollari, con un aumento del 5,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le esportazioni sono aumentate dell'11,1 per cento, mentre l'indice dei prezzi ha subito una riduzione del 4,7 per cento. In particolare, le esportazioni di soia hanno raggiunto un record per le serie storiche nel periodo di quattro mesi, sia in valore (11,5 miliardi di dollari) sia in quantità (33,6 milioni di tonnellate), nonostante il calo del 4,2 per cento del prezzo medio del prodotto. Anche le vendite di carni bovine fresche hanno registrato un record storico nel primo quadrimestre in termini di valore (2,1 miliardi di dollari) e quantità (469.760 tonnellate). La carne bovina è stato il prodotto principale nei quattro mesi, rappresentando il 45,3 per cento del valore esportato. La Cina, la cui fetta di mercato è aumentate del 26,5 per cento rispetto al primo quadrimestre del 2019, ha acquistato quasi la metà della carne bovina esportata dal Brasilie nel periodo (49,6 per cento). (Brb)