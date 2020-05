Milano: carabinieri arrestano 26enne per tentato omicidio di un 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera i Carabineri di Rozzano nanno fermato in 26enne peruviano, nullafacente, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora perché ritenuto gravemente indiziato per il tentato omicidio di un 50enne italiano classe 1970, residente a Rozzano in via Curiel n. 192/c. Il 26enne, nella tarda serata di giovedì aveva aggredito il 50enne per strada,con un coltello con una lama di 12 ferendolo al torace con più fendenti e dileguandosi subito dopo a piedi per le vie limitrofe. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di rintracciare l’aggressore all’interno di un appartamento in via tagliamento n. 47. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati indumenti intrisi di sangue, indossati dallo stesso durante l'aggressione. La vittima è tuttora ricoverata nel reparto di medicina generale dell’Istituto Humanitas in attesa di essere sottoposta a intervento chirurgico. Il fermato, espletate le formalità di rito, sarà portato a San Vittore su disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rem)