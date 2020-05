Spagna: Catalogna, 37 decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Catalogna sono 37 i decessi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, che portano così a 11.477 il numero totale di morti nella comunità autonoma dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dai dati diffusi dal Dipartimento della Salute della Generalitat. Il numero di decessi registrati sulla base dei dati forniti esclusivamente dagli ospedali è attualmente di 6.557, 21 in più rispetto a ieri, mentre quasi 4 mila sono avvenuti in case di dura o di riposo.(Spm)