Roma: scappa a controllo carabinieri, arrestato spacciatore a San Basilio

- Nel corso di un normale controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un romano di 31 anni, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato bloccato, dopo un breve inseguimento, nei pressi di via Recanati, zona San Basilio. Dalla perquisizione personale non è stato possibile trovare nulla di particolare, solo la somma contante di 170 euro che gli è stata riconsegnata. Mezz'ora dopo i militari transitando nuovamente nella via lo hanno notato scappare per la seconda volta. Bloccato nuovamente, questa volta è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e della somma contante di 305 euro. La droga e il denaro rinvenuti, sono stati sequestrati mentre, il fermato è stato portato nel proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. (Rer)