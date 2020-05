Droga: Carabinieri di Rho e Sesto S.G. arrestano per spaccio 30enne a Vimodrone (Mi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di giovedì 14 a Vimodrone in via padana, i Carabinieri di Rho e di Sesto San Giovanni hanno controllato un 30enne marocchino che era a bordo della propria autovettura. Il soggetto, durante i controlli è stato trovato in possesso di una chiave di un'altra autovettura. Alla domanda sul perché fosse possesso di quella chiave il soggetto non ha saputo fornire indicazioni plausibili ed è apparso innervosito. I militari così hanno controllato le aree limitrofe per rintracciare l'auto. Una volta individuata, l'utilitaria è risultata intestata a un prestanome e, all'interno, nascosti nell'imbottitura di un sedile, sono stati trovati 520 grammi di cocaina suddivisi in involucri, 40 grammi di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e diversi smartphone. Il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e a seguito del rito direttissimo celebrato nella mattinata del 15 è stato rinchiuso a San Vittore. (Rem)