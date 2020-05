Milano: in arrivo 3500 nuovi monopattini elettrici in sharing (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo per allargare l'offerta di mobilità - dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori pubblici -. Un obiettivo che abbiamo da tempo ma che ora, considerate le limitazioni del distanziamento sulla rete di trasporto pubblico, è diventato un imperativo. Dare ai cittadini alternative e consentire un trasporto flessibile e leggero complementare a bus e metropolitane ci permetterà di contenere la congestione e anche i livelli di inquinamento in città. È però importante rispettare le regole della strada e muoversi sempre, qualunque sia il mezzo adottato per i nostri spostamenti, con buonsenso e rispetto per tutti". L'Amministrazione sta anche lavorando con tutte le società che gestiscono i mezzi in sharing per migliorare la sicurezza dei mezzi e la loro costante sanificazione. (Com)