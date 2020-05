Energia: morto rappresentante iraniano all'Opec Kazempour.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante iraniano presso l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), Hossein Kazempour Ardebili, è deceduto a seguito di un'emorragia cerebrale in un ospedale di Teheran. Lo ha reso noto oggi il ministero del Petrolio iraniano. All'inizio del mese il funzionario era entrato in coma dopo aver sofferto per gravi emorragie cerebrali. Sia il ministro del petrolio iraniano, Bijan Zangeneh, che il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, hanno espresso le loro condoglianze per la morte di Kazempour. "Era un eminente diplomatico che ha difeso i nostri interessi nazionali in modo intelligente e vigoroso nell'Opec per oltre tre decenni, nelle circostanze più difficili e nonostante tutte le avversità", ha detto Zangeneh, come citato dal ministero. Kazempour è stato ministro del commercio dal 1980 al 1981 e ha lavorato come ambasciatore in Giappone dal 1990 al 1995. È stato rappresentante di Teheran presso l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio dal 1995 al 2008, e poi dal 2013 fino alla sua scomparsa. (Res)