Scuola: ci sono le ordinanze definitive, Azzolina annuncia esami di Stato in presenza

- Anche per la scuola "inizia una fase nuova" il cui "primo passo sono gli esami di Stato in presenza". Lo ha chiarito il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina presentando in videoconferenza stampa le ordinanze "definitive" sugli esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti.Il metodo è lo stesso lavorato con il Comitato tecnico-scientifico, per fare esami in presenza nella "massima sicurezza compatibilmente con il monitoraggio epidemiologico delle diverse aree del nostro Paese", ha aggiunto il ministro per poi ribadire: "Tenere scuole le chiuse ha permesso di salvare vite umane. Questo non ha prezzo se ricordiamo le immagini delle bare di Bergamo".(Rin)