Fase 2: Confcommercio Roma, comprendiamo ragioni sciopero 18 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confcommercio Centro di Roma, David Sermoneta, in una nota sostiene le ragioni della protesta dei commercianti che il 18 maggio non alzeranno la serranda. "Abbiamo più volte denunciato nel corso delle ultime settimane lo stato di profonda difficoltà economica in cui si trovano gli esercizi commerciali della Capitale - spiega - e quindi comprendiamo le ragioni che porteranno centinaia di negozi a non rialzare la serranda lunedì 18 maggio". "L'intero settore – prosegue Sermoneta – si trova purtroppo costretto a fare i conti con due pesanti problematiche: da un lato la mancanza di liquidità e di aiuti che non sono mai arrivati alle imprese e sono rimasti sulla carta e dall'altro condizioni di mercato che ancor non consentono la riapertura. Condividiamo quindi le preoccupazioni e le ragioni per le quali lunedì, parte dei negozianti, ha scelto di scioperare, con la speranza che il Governo si accorga della lenta agonia e del collasso a cui si sta costringendo il tessuto produttivo della Capitale", conclude.(Com)