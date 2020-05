Spagna: cinque aeroporti e otto porti unici punti di accesso al paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, 16 maggio, cinque aeroporti e otto porti sono gli unici punti di accesso in Spagna al fine di ridurre al minimo i rischi di importazione di casi di coronavirus. La misura, che resterà in vigore fino al 24 maggio, è contenuta in un decreto ministeriale pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale dello Stato (Boe). In base al provvedimento, gli unici scali autorizzati a operare sono gli aeroporti di Barcellona-El Prat, Gran Canaria, Madrid-Barajas, Malaga-Costa del Sol e Palma di Maiorca. Ieri il governo spagnolo ha prorogato fino al 15 giugno la limitazione dei viaggi non essenziali in Spagna per persone provenienti dai paesi membri dell'Unione europea e dai paesi dell'area Schengen. In base al provvedimento, potranno entrare in Spagna solo i cittadini spagnoli, residenti e cittadini dell'Unione europea o dell'area Schengen che si recano nel loro luogo di residenza. Potranno varcare i confini della Spagna anche i lavoratori transfrontalieri, i professionisti nel settore della sanità o dell'assistenza agli anziani e le persone che dimostrano "ragioni di forza maggiore o situazione di necessità" o motivi umanitari. La misura approvata dal governo spagnolo stabilisce inoltre che le frontiere terrestri delle enclavi di Ceuta e Melilla rimarranno momentaneamente chiuse. (Spm)