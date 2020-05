Cultura: le esposizioni a Roma ripartono da Musei capitolini, Palazzo Esposizioni e Canova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura degli spazi espositivi a Roma parte dai Musei capitolini, dalla mostra dedicata a Canova a Palazzo Braschi e dal palazzo delle Esposizioni. Lo hanno riferito nel corso di una video conferenza stampa la Sovrintendente capitolina ai Beni culturali Maria Vittoria Marini Clarelli e il presidente dell'azienda speciale Palaexpo, Cesare Pietroiusti. "Iniziamo con la riapertura dei Musei capitolini, simbolo di Roma - ha spiegato la Sovrintendente in riferimento alla rete dei Musei in Comune -. Poi aprirà anche la mostra premiata di più dal pubblico e che è quella dedicata a Canova a Palazzo Braschi". Marini Clarelli ha spiegato anche che le opere in prestito, a seguito della disponibilità dei prestatori, resteranno in esposizione fino al 21 giugno. "Dal 2 giugno apriranno i musei restanti, tutta l'offerta museale torna disponibile", ha aggiunto. In particolare i Musei capitolini "dal 19 al 21 saranno dedicati ai possessori di Mic, ma con una prenotazione obbligatoria. Si tratta di un'apertura graduale e sperimentale - ha concluso la Sovrintendente, ma credo che a Roma per la festa della Repubblica saremo a regime". (segue) (Rer)