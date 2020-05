Cultura: le esposizioni a Roma ripartono da Musei capitolini, Palazzo Esposizioni e Canova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Palazzo delle Esposizioni anche riapre da martedì 19 maggio, si comincia con le mostre, prorogate, e interrotte all'inizio del lockdown: Gabriele Basilico e Jim Dine. "La mostra su Gabriele Basilico va avanti fino al 2 giugno - ha spiegato il presidente di Palaepo -, successivamente seppur con ritardo si allestirà l'esposizione World press photo". Dovrebbe riaprire invece "dal 9 luglio il Mattatoio" mentre sono in corso delle valutazioni per la riapertura del Macro e La Pelanda: in questo ultimo caso "in attesa di ospitare grandi festival, stiamo ragionando sul creare residenze produttive con incontri limitati con il pubblico, stiamo provando a immaginare nuovi scenari di organizzazione dello spazio con il pubblico e i performer, stiamo immaginando anche spazi pubblici nel quartiere Testaccio". (Rer)