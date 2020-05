Mediterraneo: ministero Esteri turco, dibattito “infruttuoso” su azioni illegali in Zee di Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione con cui ieri i ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno condannato le azioni “illegali” della Turchia nel Mediterraneo orientale rappresenta “l'ultimo esempio di un dibattito infruttuoso”. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri turco, Hami Aksoy, citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “Non avendo dimostrato alcuna solidarietà (con Ankara) nella lotta contro il coronavirus, è curioso che l'Ue mostri (solidarietà) incondizionata quando si tratta della Repubblica di Cipro”, ha affermato il portavoce. “Invece di sostenere ciecamente la Grecia e la Repubblica (greca) di Cipro, l’Ue dovrebbe mostrare buon senso e agire in linea con i diritti legittimi della Turchia e della Trnc (Repubblica turca di Cipro del Nord) e il diritto internazionale. Come sempre, ribadiamo che siamo aperti a un dialogo equo”, ha aggiunto Aksoy, secondo il quale l'approccio dell’Ue non ha “alcuna possibilità di contribuire alla pace e alla stabilità regionali”. (segue) (Tua)