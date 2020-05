Bolivia: coronavirus, governo accusa partito Morales di fomentare proteste contro la quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme del governo per la diffusione della pandemia, con 3.372 casi di contagio e 152 morti, è alto. Attualmente continua in vigore la chiusura totale delle frontiere e vengono applicate severe restrizioni ai movimenti interni. L'emergenza sanitaria e la quarantena su tutto il territorio nazionale sono state decretate fino al 31 maggio, anche se a partire dall'11 maggio sono state concesse aperture parziali nei distretti meno a rischio. In questo contesto il parlamento ha deciso che il paese tornerà al voto entro e non oltre la prima settimana di agosto. Le elezioni generali, erano state fissate al 3 di maggio e poi sospese per l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, sono da tempo attese come conclusione della crisi politica nata con le dimissioni forzate di dell'ex presidente Evo Morales. (Brb)