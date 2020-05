Fase 2: Fratoianni (Leu) su Fca, riporti in Italia sede legale e domicilio fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Nicola Fratoinanni, commenta la richiesta di "Fca della famiglia Agnelli che lo Stato italiano" garantisca "un prestito da 6,3 miliardi di euro" e in una nota scrive: "Bisognerebbe chiedere in contropartita che riportino la sede legale e il domicilio fiscale in Italia, dopo averle spostate in Olanda e in Gran Bretagna. Così almeno - conclude il portavoce di Sinistra italiana - un po' di tasse in più in Italia arrivano. È una questione di garanzie".(Com)