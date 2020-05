Roma: Lega, nel Municipio III parco Bolognola in totale degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno del parco Bolognola nel quartiere romano di Castel Giubileo, "l'area giochi, campo di calcetto e campo di basket sono inutilizzabili, le panchine rotte ed erba che supera il metro di altezza". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, il consigliere del III Municipio Mario Astolfi e il coordinatore leghista Cristiano Bonelli che hanno effettuato un sopralluogo nel parco dopo le segnalazioni da parte dei cittadini. "È stato questo il triste scenario che abbiamo verificato all'interno del parco Bolognola nel quartiere romano di Castel Giubileo. Uno spettacolo indecoroso - aggiungono - che, tra l'altro, riguarda l'unica area verde della zona. I residenti lamentano l'assoluta assenza dell'amministrazione targata Pd del municipio, la quale, appena pochi mesi fa, si vantava addirittura di aver ottenuto la presa in carico di molte aree verdi, prima in manutenzione al Comune, compresa quella del parco di Bolognola. Risultato: oggi non interviene né il III municipio, né il Campidoglio. A quando un intervento risolutivo con una manutenzione costante e interventi di ripristino per permettere ai cittadini di poter usufruire di nuovo dell'area verde? Invitiamo il presidente del parlamentino locale Caudo, spesso orientato verso temi nazionali piuttosto che territoriali - concludono gli esponenti leghisti - di occuparsi ogni tanto anche di questo spicchio di territorio della periferia romana che oggi ha bisogno di risposte concrete soprattutto sul degrado e non di mere disquisizioni che non portano a nulla".(Com)