Decreto Rilancio: Gelmini (FI), governo dimentica automotive, a rischio 40 mila posti di lavoro

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, osserva che "il settore Automotive è stato completamente dimenticato dal governo: nel decreto rilancio solo 100 milioni su 55 miliardi, lo 0,2 per cento delle risorse a disposizione". Un comparto che, spiega la psrlamentare azzurra in una nota, "vale l'11 per cento del Pil, si trova a contrastare, senza alcun aiuto, la crisi più nera dal dopoguerra. Rischiano di perdere il posto circa 40 mila lavoratori e l'esecutivo è inerte". Gelmini quindi conclude: "Abbiamo il parco veicoli tra i più vecchi d'Europa: servono subito incentivi per l'acquisto di auto nuove. Con i monopattini non si va lontano". (Com)