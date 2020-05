Libia: membro Consiglio presidenziale Zayed chiede rottura relazioni con Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del Consiglio presidenziale di Tripoli, Mohamed Ammari Zayed, ha chiesto in una missiva la convocazione urgente di una riunione di gabinetto nella capitale libica. All'ordine del giorno la rottura ufficiale delle relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti e l'avvio di azioni legali nei confronti di Khalifa Haftar accusato di crimini di guerra in Libia. Si legge nella missiva che "non abbiamo dubbi sulle responsabilità degli Emirati nel versamento di sangue in Libia. Per questo chiedo di convocare una riunione per rompere le relazioni con questo paese da considerare come nemico". (Res)