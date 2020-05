Scuola: Ronzulli (FI) ad Azzolina, e-learing fallimentare, genitori costretti a sostituirsi a insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, rimarca che "per il ministro Azzolina la didattica a distanza avrebbe avvicinato scuola e famiglie. Se con questo intende dire che - visto il totale fallimento dell'e-learnig, dovuto sia al digital divide che all'incapacità del governo di garantire a tutti gli studenti i dispositivi informatici necessari per seguire le lezioni da casa - i genitori si sono sostituti al convenzionale sistema formativo, sono assolutamente d'accordo con lei". In una nota la parlamentare azzurra quindi aggiunge: "Contrariamente questa affermazione dimostra solo una gran faccia tosta e conferma il totale scollamento del ministro dell'Istruzione dalla realtà".(Com)