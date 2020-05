Trasporto aereo: Germania, ancora scontro fra Csu e SpD su salvataggio Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il previsto salvataggio della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha provocato un altro duro scontro tra l'Unione cristiano-sociale (Csu) e il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), due dei tre membri che insieme all’Unione cristiano-democratica (Cdu) del cancelliere Angela Merkel compongono la coalizione di governo in Germania. Il leader della Csu, Markus Soeder, è tornato a ribadire che il suo partito è contrario auna semi nazionalizzazione della compagnia, opzione preferita invece dall’SpD. “La Csu è estremamente scettica sulla correttezza di questo modello di semi-nazionalizzazione. Aiuti sì, ma nessuna nazionalizzazione”, ha affermato Soeder, citato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Dall’altra parte l’SpD, tramite il ministro delle Finanze Olaf Scholz, che presiede i negoziati, spinge per una partecipazione statale in Lufthansa con diritto di voto nel consiglio di vigilanza. I negoziati sono resi ancora più difficili dal fatto che il Fondo di stabilizzazione economica (Wsw), istituito per il salvataggio di imprese di importanza strategica e di grandi dimensioni, non è ancora operativo due mesi dopo la sua fondazione. “Il Wsf non ha ancora iniziato i suoi lavori”, ha dichiarato ieri il segretario di Stato alle Finanze, Bettina Hagedorn. “Finora, nessuna misura di stabilizzazione è stata promessa o concessa dal Fondo”, ha aggiunto Hagedorn, citata da “Sueddeutsche Zeitung”. (segue) (Geb)