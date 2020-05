Trasporto aereo: Germania, ancora scontro fra Csu e SpD su salvataggio Lufthansa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il copresidente dell’SpD ,Norbert Walter-Borjans, ha ribadito che nel salvataggio del gruppo Lufthansa “devono esservi condizioni chiare per l'intervento pubblico” da parte del governo federale. Come dichiarato da Walter-Borjans nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, è necessario chiarire ad esepio “perché Lufthansa abbia filiali nei paradisi fiscali”. Qualora “l'unico scopo siano ragioni tattiche di ordine tributario, queste non sono accettabili”, ha evidenziato il copresidente della SpD. Inoltre, ha proseguito Walter-Borjans, per ottenere l'intervento pubblico, Lufthansa deve garantire i posti di lavoro, rinunciare al pagamento dei dividendi nonché ai bonus per i dirigenti, e “dare voce allo Stato”, ossia prevedere che il governo federale abbia due seggi nel consiglio di vigilanza. Su tale questione, la Grande coalizione è divisa. Mentre la SpD chiede una partecipazione statale con diritto di voto, Cdu e Csu sostengono una partecipazione tacita, ossia senza un ingresso dello Stato nel consiglio vigilanza di Lufthansa. Allo stesso tempo, Cdu, Csu e SpD paiono concordare sul prestito da 9 miliardi di euro richiesto da Lufthansa e su una partecipazione statale del 25,1 per cento nel gruppo. (Geb)