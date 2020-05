Coronavirus: Mascherine tricolori, dopo proteste in piazza bloccati da Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina, per il terzo sabato consecutivo, avevamo dato pubblicamente appuntamento a commercianti, ristoratori, partite iva e lavoratori dipendenti in Piazza del Popolo a Roma". Così il movimento delle Mascherine tricolori a seguito della depressione della manifestazione da parte delle Forze dell'ordine. "La protesta - hanno spiegato gli attivisti - come già avvenuto nelle settimane scorse era pacifica e i manifestanti, nonostante l'alta partecipazione, si tenevano a distanza di sicurezza così come previsto dalle norme anti covid 19. Mentre ci dirigevamo verso le macchine e le fermate metro più vicine, siamo stati chiusi ad imbuto da due ingenti schieramenti di polizia e carabinieri in assetto anti-sommossa che hanno creato di fatto un assembramento". (segue) (Ren)