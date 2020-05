Coronavirus: Mascherine tricolori, dopo proteste in piazza bloccati da Forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una prevaricazione bella e buona - ha dichiarato uno dei manifestanti - La nostra libertà è messa a repentaglio anche da chi dovrebbe tutelare la legalità. È assurdo che, nel 2020, lo Stato vada avanti a colpi di dpcm e repressione del dissenso. Indossiamo le mascherine tricolori come simbolo di lotta per la libertà: siamo stufi di un governo che parla solamente, ma non ha ancora erogato la liquidità necessaria per far partire le attività. Non possiamo più tutelare chi lede ogni giorno i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti. Le forze dell'ordine ci hanno chiuso la strada bloccando entrambi i lati con militari in assetto anti-sommossa, chiedendo i documenti ai partecipanti e minacciando sanzioni e pene esemplari. Più che l'Italia sembra la Cina", ha concluso. (Ren)