Iran: accademico francese condannato a 5 anni di carcere

- Un accademico franco-iraniano, Fariba Adelkhah, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver cospirato contro la sicurezza nazionale e per propaganda contro la repubblica islamica. Lo ha reso noto il suo avvocato, Said Dehghan. La Francia chiede da mesi che l'Iran rilasci il ricercatore che ha una doppia cittadinanza franco-iraniana. L'avvocato, citato dall'agenzia di stampa araba "al Markazya", ha spiegato intende presentare ricorso. Adelkhah, specialista dell'Islam sciita e direttore della ricerca all'università Sciences Po di Parigi, è stata arrestata nel giugno dello scorso anno. È cittadina iraniano e francese, ma Teheran non riconosce la doppia nazionalità. Il suo processo è iniziato il 3 marzo con l'ultima udienza tenutasi il 19 aprile presso la Corte rivoluzionaria di Teheran. Il collega e partner francese di Adelkhah, Roland Marchal, è stato rilasciato a marzo in quello che viene considerato uno scambio di prigionieri. Marchal è stato liberato dopo che la Francia ha rilasciato l'ingegnere iraniano Jallal Rohollahnejad, che ha dovuto affrontare l'estradizione negli Stati Uniti per accuse di violazione delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. (Res)