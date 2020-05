Sport: Raggi, sulle Olimpiadi non ho mai detto che avevo paura di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle Olimpiadi a Roma "non ho mai detto che avevo paura della corruzione, ho sempre detto che Roma non può permettersi un ulteriore debito, all'interno dei 13 miliardi c'è un miliardo di espropri delle Olimpiadi del Sessanta". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un'intervista con il forum del quotidiano La Repubblica mentre discuteva con i cronisti della necessità di semplificare le norme per la ripresa dell'economia. "Da avvocato penso che più le norme sono complicate più si creano delle zone d'ombra - ha sottolineato Raggi -, non bisogna pensare agli imprenditori come criminali sennò non se ne esce, poi se uno sbaglia non lavora più con la pubblica amministrazione". Raggi ha ricordato anche: "Se non portiamo soldi alle imprese c'è il rischio dell'usura e della criminalità". E infine, scherzosamente, alla domanda su un bilancio della sua amministrazione ha concluso: "Tutti gli errori che ho fatto non li rifarei, se ne devono sempre fare altri, questa è la regola del tennis anche se io non sono una giocatrice di tennis". (Rer)