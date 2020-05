Usa: coronavirus, Camera approva pacchetto di aiuti da 3 mila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato, con uno stretto margine di voti favorevoli, una pacchetto di aiuti per la lotta al Covid-19 del valore di 3 mila miliardi di dollari. Il provvedimento, passato con 208 "sì" e 199 voti contrari, rimane esposto alla bocciatura del Senato dove la maggioranza dei Repubblicani, nonostante alcune voci in dissenso, dovrebbe avere la meglio. Sul testo grava inoltre il veto annunciato dal presidente Donald Trump. Il provvedimento, presentato come il più grande pacchetto di aiuti nella storia degli Stati Uniti, prevede tra le altre cose un fondo di 500 miliardi di dollari di aiuti ai governi statali in difficoltà, nuovi sussidi diretti a privati e famiglie per stimolare la ripresa dell'economia e i consumi, oltre che indennità per gli operatori sanitari e quanti sono impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia. Il via libera della Camera potrebbe secondo i media Usa aprire a una nuova trattativa con i Repubblicani e la casa Bianca per varare una diversa manovra economica di uscita dall'emergenza sanitaria. (segue) (Nys)