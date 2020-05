Usa: coronavirus, Camera approva pacchetto di aiuti da 3 mila miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha già lasciato tracce negative tangibili nell'economia degli Usa. Nella sola ultima settimana, quasi tre milioni di statunitensi si sono iscritti alle liste di disoccupazione, portando a oltre 36 milioni il numero di cittadini che hanno perso il lavoro dall’inizio della crisi. La misura del crollo non è data tanto dalla contrazione del 4,8 per cento del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2020, quanto dalle cifre pubblicate dal dipartimento del Lavoro, che la scorsa settimana ha fissato il tasso di disoccupazione al 14,7 per cento. Nell'ottobre del 2009, al culmine della precedente crisi finanziaria, il tasso di disoccupazione si era fermato al 10 per cento. Per risalire all'unico precedente peggiore occorre tornare al 1933, quando l'indice toccò i 25 punti percentuali. (Nys)