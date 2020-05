Decreto Rilancio: Taverna (M5s), potenzia Ssn, deve tornare a essere forte per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento cinque stelle, su Facebook scrive che il M5s "da quando è al governo" ha "ricominciato a investire in Sanità". La senatrice pentastellata sottolinea: "Abbiamo imboccato questa direzione appena siamo entrati nelle istituzioni e con le ultime misure straordinarie adottate abbiamo ulteriormente potenziato e riossigenato il nostro Servizio sanitario nazionale per far fronte allo stato emergenziale. Intanto - spiega - con il decreto Rilancio abbiamo stanziato complessivamente ben 3,25 miliardi per agire su più fronti. Ci saranno 3.500 posti letto in più per la terapia intensiva; 4.200 nuovi contratti di formazione specialistica per i medici e che in questi due anni avevamo già incrementato di migliaia di unità; nasce la figura dell’infermiere di famiglia o di prossimità che servirà nel delicato compito di aiutare i medici di famiglia ad assistere a domicilio, laddove sarà possibile, i pazienti in cura evitando di doversi necessariamente recare in ospedale; stabilizzazione di tutti i precari del settore sanitario che maturano i 36 mesi di servizio entro il 31 dicembre. A questo Paese - conclude Taverna - serve un Servizio sanitario nazionale forte. All’altezza dell’emergenza che stiamo vivendo e nel rispetto del diritto alla salute di tutti". (Rin)