Municipio Roma I: presidente, chiesto a Polizia locale linee guida per riaperture

- La presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, nell'ambito della cabina di regia per le riaperture degli esercizi commerciali riferisce di aver chiesto alla Polizia locale di fornire delle linee guida con le misure previste per le attività produttive. "Come cabina di regia del Municipio Roma 1 centro abbiamo scritto al comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale, Antonio di Maggio - spiega Alfonsi in una nota -, facendo una richiesta che riteniamo possa essere utile a tutti i cittadini. Fin dall'inizio del periodo di emergenza Covid la tutela della salute ha rappresentato la priorità assoluta e la presenza della Polizia locale sul territorio è stata fondamentale per garantire il rispetto delle misure intraprese dal governo. Nella nuova fase che stiamo vivendo, in vista della progressiva riapertura di tutte le attività riteniamo fondamentale il lavoro della Polizia locale per accompagnare cittadini e operatori commerciali a tenere comportamenti sicuri e consoni, assicurando la riapertura delle attività produttive in totale sicurezza". (segue) (Com)