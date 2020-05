Municipio Roma I: presidente, chiesto a Polizia locale linee guida per riaperture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cabina di regia, formata dalla presidente del Municipio, dal presidente del consiglio municipale e da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, e nata per affrontare in modo unitario l'emergenza Covid sul territorio "sono pervenute molte richieste di chiarimenti sui comportamenti da tenere - prosegue Alfonsi -. Per questo chiediamo di redigere e rendere pubbliche per ogni regolamento delle linee guida interpretative relative a questioni che hanno una ricaduta immediata sul territorio. Una comunicazione efficace è essenziale in questo momento storico, al fine di evitare comportamenti divergenti da parte dei commercianti e dei residenti e di salvaguardare la salute pubblica. Crediamo fermamente - conclude - che l'emergenza si possa superare lavorando insieme, in modo collettivo, e l'esperienza della cabina di regia dimostra che davvero le forze di tutti si sono messe al servizio della cittadinanza e della salute pubblica".Così la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi. (Com)