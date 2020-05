Francia: Amazon annuncia ripresa delle attività dal 19 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della vendita al dettaglio online Amazon riprenderà martedì prossimo, 19 maggio, le operazioni nei suoi sei magazzini in Francia, temporaneamente sospese a causa di una disputa sulle condizioni di lavoro dei suoi impiegati durante la pandemia di coronavirus. Amazon, si legge in una nota, “sta lavorando a una progressiva riapertura a partire dal 19 maggio” in Francia, dopo che i sindacati hanno annunciato il raggiungimento di un accordo sulle condizioni per riprendere le operazioni. Il rivenditore online è stato invischiato in una battaglia con i sindacati che denunciavano come non fosse stato fatto abbastanza per mitigare il rischio di contagio per il personale. La disputa si è risolta dopo che le parti hanno “concordato le condizioni per riprendere l'attività dei sei magazzini situati sul territorio francese a partire dal 19 maggio”, si legge in una nota dei sindacati, in cui si precisa che la ripresa delle attività sarà graduale e su base volontaria. In vista della riapertura, è prevista per domani una riunione tecnica per elaborare le condizioni esatte da rispettare. (Frp)