Credito: Abi, apprezzamento per forte balzo domande pervenute a Fondo di garanzia

- L'Associzione banacaria italian (Abi) segnala con apprezzamento in una nota il balzo in avanti delle domande pervenute ieri, 15 maggio, al Fondo di garanzia, che hanno superato le 238 mila (più 26 mila rispetto al giorno prima) per oltre 11 miliardi di finanziamenti richiesti (circa un miliardo in più in un solo giorno). Di queste, le domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia fino a 25 mila Euro sono state 209 mila (più 25 mila rispetto al giorno precedente) superando i 4 miliardi (4.408 milioni) di finanziamenti richiesti. L'Abi rileva che si sta sviluppando una significativa accelerazione della crescita quotidiana delle domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia.(Com)