Giustizia: Zanettin (FI), anche nuovo responsabile Dap in tritacarne intercettazioni

- Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia e componente della commissione Giustizia della Camera afferma che "dal tritacarne delle intercettazioni del caso Palamara, come svelato oggi da 'La Verità', non si salva nemmeno il nuovo responsabile del Dap, dottor Dino Petralia". In una nota il parlamentare azzurro quindi osserva: "L'attestato di stima, che il responsabile Giustizia del Pd onorevole Verini gli riserva dalle pagine de 'La Stampa', basterà a salvarlo dal delirio giustizialista, cui stiamo assistendo?". (Com)