Scuola: sindacati Roma e Lazio, Campidoglio rifiuta confronto su lavoratori mense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati di Roma e del Lazio denunciano che "il Campidoglio rifiuta il confronto sul futuro di oltre duemila lavoratrici e lavoratori delle mense scolastiche, bollandolo come prematuro". In una nota Filcams Cigl Roma e Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio, chiedono quindi "un incontro urgente per una verifica della continuità occupazionale e per avviare un dialogo serio sul servizio". Nel dettaglio i sindacati spiegano: "A seguito di numerose richieste di incontro, più volte sollecitate, destinate all'assessore Veronica Mammì, per fare il punto sul destino di oltre duemila lavoratrici e lavoratori delle mense scolastiche che operano all'interno degli istituti scolastici di Roma Capitale, abbiamo ottenuto una risposta unilaterale e ingiustificata: secondo l'amministrazione, sarebbe prematuro calendarizzare qualsiasi incontro. È una risposta inaccettabile: abbiamo il diritto di rappresentare la voce, le preoccupazioni e le esigenze di migliaia di persone e famiglie". (segue) (Com)