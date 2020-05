Roma: controlli tra San Paolo e Laurentina, identificate 14 persone con precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i servizi straordinari per il controllo del territorio nella zona di competenza del commissariato Colombo della Polizia. Le verifiche hanno riguardato in particolare la fermata Basilica San Paolo della linea B della metropolitana di Roma e le vie limitrofe. Qui i poliziotti hanno sanzionato una persona per uso di sostanze stupefacenti e ne hanno identificata un altra, di origini moldave, priva di documenti. Su via Laurentina gli agenti hanno fermato una persona che adesso è indagata per spaccio di droga e porto di oggetti atti ad offendere, poiché è stata trovata in possesso di un coltello. La successiva perquisizione nella sua abitazione in provincia di Roma, ha permesso alla Polizia, grazie all'aiuto del cane antidroga, di sequestrare 6 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Inoltre sono state identificate altre 23 persone di cui 14 con precedenti penali. Due persone sono state sanzionate in per violazione delle normative anti contagio. Infine sono stati effettuati controlli presso alcuni locali in via dei Conciatori: qui la Polizia locale, che ha collaborato alle verifiche su tutto il territorio, ha eseguito 4 provvedimenti di sequestro amministrativo: tre per mancata etichettatura, uno per mancanza di prezzo su prodotti alimentari. (Rer)