Fase 2: Sala, piccoli imprenditori in difficoltà, è momento di dar loro una mano

- "Da lunedì molti dei negozi torneranno a riaprirsi, sono numeri impressionanti: 2200 negozi d'abbigliamento, 700 di calzature, 2900 parrucchieri, 4800 bar, 3400 ristoranti". Sono questi i numeri annunciati dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha aperto il suo consueto collegamento da Palazzo Marino parlando delle riaperture delle attività previste per lunedì 18 maggio. "Credo che dopo tanta permanenza in casa verrà un po' a tutti noi la voglia di andare al bar a bere un buon caffè o in una pizzeria a mangiare la pizza, o in un negozio a comprarci un paio di jeans o andare dal parrucchiere - ha proseguito Sala - Stiamo parlando di una parte significativa della nostra città, quella del commercio, e non è che stiamo parlando di economia milanese ma stiamo più precisamente descrivendo anche la vita di singole famiglie, dei singoli piccoli imprenditori che normalmente vivono di 'casa e bottega', come si diceva una volta, mettendo insieme il bilancio della loro attività e quella della famiglia. Sono in difficoltà e io credo che sia il momento di dar loro una mano". (segue) (Rem)