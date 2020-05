Fase 2: Sala, piccoli imprenditori in difficoltà, è momento di dar loro una mano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vetrine dei negozi sono un po' gli occhi della città e da lunedì vedremo questi occhi riaprirsi" ha continuato il sindaco Sala che ha anche citato un'analisi del capoluogo lombardo pubblicata dal Süddeutsche Zeitung "normalmente non molto tenero nei giudizi sul nostro Paese, che descrive questo ritorno alla normalità dell'Italia e di Milano e il giudizio su Milano è veramente lusinghiero, viene descritta come la capitale industriale e finanziaria del Paese ma soprattutto il giornale si sofferma sulle altre qualità, a partire dalla moda, Milano appare come un autentico laboratorio di bellezza". Nella chiusura del video il sindaco Sala si collega da un bar per bere un caffè da asporto, e in un dialogo con il cameriere che chiede quando potrà mettere il caffè di nuovo nella "chicchera" ha risposto: "vado fuori a bere il caffè e poi vado a chiamare Fontana". (Rem)